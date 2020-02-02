ظهور فايروس كورونا في جزر الكناري

2020/02/02 | 11:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر اعلامية، عن ظهور مرض كورونا في جزر الكناري.وارتفعت الإصابات بفايروس كورونا خلال الليلة الماضية إلى 14568 حالة في جميع أنحاء العالم، إذ ارتفع العدد لأكثر من 2000 حالة إصابة خلال الليلة الماضية فقط و بلغ عدد الوفيات 305 وفاة في جميع البلدان المصابة.يشار الى ان الفلبين اعلنت اليوم عن اول حالة […]

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