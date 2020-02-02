نائب عن اختيار علاوي: جاءت به الكتل التي كلفت عبدالمهدي والبلد أمام تكرار السيناريوهات والنماذج الفاشلة

2020/02/02 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب عن حركة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، اليوم الاحد، إن الرئيس الجديد للحكومة العراقية الانتقالية محمد علاوي هو مماثل لمن سبقه عادل عبد المهدي وبذات الأسلوب رشحوا للمنصب.وذكر عبد الله في تغريدة تابعتها “يس عراق” أن “محمد توفيق علاوي نسخة طبق الاصل من عبد المهدي من کل النواحي، من […]

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