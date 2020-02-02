الخالدي: علاوي يحظى بتأييد واسع من ساحات التظاهر

2020/02/02 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” محمد الخالدي، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بتأييد وا...

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