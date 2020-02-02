2020/02/02 | 11:21 - المصدر: سومر نيوز
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الخالدي: علاوي يحظى بتأييد واسع من ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” محمد الخالدي، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بتأييد وا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخالدي: علاوي يحظى بتأييد واسع من ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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