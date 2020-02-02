باريس سان جيرمان يوجه رسائل حادة لمبابي

2020/02/02 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وجه توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عدة رسائل حادة للاعبه كيليان مبابي عقب الفوز الكبير على مونبلييه بخمسة اهداف دون رد مساء السبت في الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

وصرح توخيل عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية، ان "إدارة (الأنا أو الغرور وحب الذات) في غرفة خلع الملابس لا تبدو صعبة، الأمر مجرد إلحاح وحب للذات، بالطبع ليس تصرفا جيدا، ولكن لا يتكرر كثيرا، يجب احترام أننا فريق واحد".

واعترض كيليان مبابي على قرار توخيل باستبداله في الشوط الثاني لمباراة مونبلييه.

وأضاف المدرب الألماني ان "ما حدث لا يعطي انطباعا جيدا أو صورة مميزة عن الحالة الذهنية للفريق، نحن نلعب كرة قدم، وليس تنس، مبابي لاعب ذكي بحالة ذهنية جيدة، ويعلم أننا لسنا بحاجة لمثل هذه التصرفات، لست غاضبا، ولكنني حزين، لأن ما حدث لم يكن ضروريا".

وكشف "لقد شرحت لمبابي وجهة نظري في استبداله، وسأبقى كذلك كل قراراتي لاعتبارات فنية".

وبسؤاله عن إمكانية توقيع عقوبة مالية على كيليان مبابي، رد توماس توخيل "لا أعرف، يجب أن أفكر وأنام جيدا، وسأقرر غدا عند بداية الحصة التدريبية، سنتحدث جميعا عن المباراة، وأفكر هل أتحدث عن هذه الواقعة بشكل عام أمام جميع اللاعبين أم بشكل فردي".

وأشار ضاحكا: "القرار سيعتمد على مدى حصولي على قسط كاف من النوم".

كما تطرق المدير الفني لباريس سان جيرمان للحديث عن احتفال نيمار جونيور بعيد ميلاده، قائلا "يتبقى لنا يومين قبل مواجهة نانت، لذا ليس من الجيد التطرق لهذا الأمر".

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