2020/02/02 | 11:21 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته عقب الانتصار في الديربي ضد الجار أتلتيكو مدريد، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليغا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أكن أحب استبدال إيسكو وكروس، لكن الأمر مسؤوليتي وكان علينا التغيير، لم أكن راضيًا عما رأيته في الملعب، حيث كنت أبحث عن المزيد من الضغط وهذا لم يكن خطأ اللاعبين بل خطأي".

وأضاف ان "فينيسيوس؟ نحن فريق جماعي، وصحيح أن التغييرات أثرت على المباراة، لكن ما أزعجني هو تغيير لاعبين بعد الشوط الأول، لكن كان يتوجب علينا التغيير، ولعبنا بشكل أفضل، وأعتقد أننا نستحق هذا الانتصار".

وبسؤاله عما قاله للاعبين بين الشوطين، أجاب "لن أفصح عما قلته في غرفة خلع الملابس، وكان علينا أن نفعل شيئًا في الشوط الثاني، حيث لعبنا بشكل أفضل بكثير، وكان علينا تغيير طريقة اللعب".

وتابع ان "فينيسيوس وميندي؟ لقد قام كلاهما بعمل رائع، والهدف يُفسر كل شيء، لكن لوكاس فاسكيز وكارفاخال تألقا أيضًا على الجانب الأيمن".

وأوضح ان "الشيء المُعقد هو الفوز بالديربي، لأنها مباراة خاصة جدًا، وأتلتيكو مدريد يُدافع جيدًا في جميع الجوانب، ولعبوا بشكل جيد جدًا في الشوط الأول ليس فقط في الدفاع، ونحن سُعداء بحصد النقاط الثلاث، لكنها نقاط مثل نقاط أي مباراة أخرى".

وأردف ان "ركلة جزاء لموراتا؟ لم أشاهد هذه الكرة، ولن أخوض في مثل هذه الأمور، والحكم قال لا شيء".

وعن تغيير طريقة اللعب، كشف: "اللعب بخمسة لاعبين في خط الوسط كان جيدًا ببطولة السوبر، لكن اليوم لم يُحقق نتيجة جيدة، ولذلك كان علي التغيير، وسعيد بجميع اللاعبين وإيسكو وكروس أيضًا اللذين يشعران بالسعادة للفوز".

وحول موقف بيل، أفصح: "بيل كان متاحا، لكن كان علي الاختيار، وأنا سوف أعتمد عليه حتى نهاية الموسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: لا احب استبدال ايسكو وكروس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان: لا احب استبدال ايسكو وكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).