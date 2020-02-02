القبض على متهم بالسرقة في النجف

2020/02/02 | 11:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سارق من قبل مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرار .

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكتب الكرار لمكافحة الاجرام القى القبض على متهم أثناء قيامه بسرقة احدى الدراجات النارية بالجرم المشهود".

وبينت أن "المتهم خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه جريمة سرقة موبايلات ايضا وتم احالته للقضاء وصدقت اقواله وقرر القاضي توقيفه وفق المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".

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