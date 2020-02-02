غلق طرق ومسيرات احتجاحية ردا عى تكليف علاوي بتشكيل الحكومة

2020/02/02 | 11:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد لجأ المتظاهرون في عدد من المحافظات، اليوم الاحد، الى التصعيد بواسطة الاضراب عن الدوام الرسمي، وقطع طرق حيوية اعتراضا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة في البلاد.واغلق المحتجون في النجف طريق المطار، والطريق المؤدي الى الكوفة، والجسر المؤدي الى مستشفى الصدر، وفلكة الزهراء.وفي الديوانية قطع المحتجون قطع المتظاهرون اهم الشوارع والتقاطعات بالمدينة ، مع اضراب عام في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات.اما مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار فقد قطع المتظاهرون جسر النصر وتقاطع البهو وجسر الحضارات بالاطارات المحترقة.ونظمت حشود طلابية من مدارس قضاء الشطرة في ذي قار مسيرة احتجاجية ضد تكليف علاوي، واعتبروه خيار الكتل الفاسدة، محتجين على مصادرة رأيهم والحديث بإسمهم من قبل الشخصيات السياسية.وشهدت مدينة البصرة مسيرة طلابية حاشدة رافضة لتكليف علاوي، معتبرة اياه "واجهة جديدة للفاسدين".وكلف رئيس الجمهورية برهم احمد صالح وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي مساء امس السبت بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة في العراق.

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