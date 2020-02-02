2020/02/02 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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حقوق الانسان النيابية تناشد: عراقيون محتجزون منذ أسبوعين في منازلهم بالصين بسبب ’’كورونا’’

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأحد (02 شباط 2020)، بأن المتظاهرين أقدموا على إغلاق أهم شوارع المحافظة، بالتزامن مع إضراب عام في الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الاحد (02 شباط 2020)، بإقدام المتظاهرين على قطع جسري النصر والحضارات، وتقاطع البهو في مدينة الناصرية، بالإطارات المحترقة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أقدموا على

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف تعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن العملية، إلى أن أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة

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