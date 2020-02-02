بالصور.. انطلاق مسيرة طلابية في البصرة ترفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة

2020/02/02 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

شهدت محافظة البصرة، الأحد (02 شباط 2020)، مسيرة طلابية حاشدة رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وقال مصدر محلي في البصرة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة شهدت خروج مسيرة طلابية حاشدة رفضاً لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي".

وأضاف، أن "محتجين اعتبروا أن محمد توفيق علاوي يعد واجهة جديدة للفاسدين"، حسب تعبيرهم.

يُشار إلى أن محافظات ذي قار والديوانية والنجف وكربلاء، شهدت منذ ليلة أمس ولغاية اليوم، احتجاجات رافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وأقدم محتجو المحافظات المذكورة على قطع الشوارع الرئيسية والجسور الحيوية، والتقاطعات رداً على تكليف علاوي يوم أمس.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

بغداد اليوم- بغداد

أصدر السياسي العراقي المخضرم، حسن العلوي، الأحد (02 شباط 2020)، بياناً بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس.

وقال العلوي في بيانه، إن "محمد توفيق علاوي شخصية منغلقة،

بغداد اليوم- خاص

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الأحد (2 شباط 2020)، الحكومة العراقية الى رفض نشر القوات الامريكية منظومة باتريوت بالقرب من قواعدها في البلاد.





عليوي في حديث خاص لـ (بغداد اليوم)، قال، إن "نشر منظومة

بغداد اليوم- متابعة

أكد عبدالله الخربيط، عضو البرلمان عن تحالف القوى العراقية، الاحد (02 شباط 2020)، أن الكتل السياسية ستفرض شروطها على رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي، لأنه ليس خيار الشارع.

وقال الخربيط في تصريح صحفي، إن "من المبكر إ

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