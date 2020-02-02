تحول لثكنة عسكرية..

2020/02/02 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تأهل نادي الأهلي المصري لكرة القدم، الأحد (02 شباط 2020)، إلى دور الربع من بطولة دوري أبطال أفريقيا لم يكن سهلا أمام خصم سوداني عنيد، خصوصا بملعب الجوهرة أمام جمهور مرعب.

لاعبو الأهلي، عقب نهاية المباراة، لازموا غرفة خلع الملابس لفترة، منتظرين المغادرة بسلام ملعب المباراة، الذي يتواجد في مدينة "أم درمان" أكبر مدينة بالسودان.

وخرجت البعثة عقب رحيل الجماهير بالكامل من محيط ملعب الهلال السوداني، من أجل سلامة لاعبي الفريق الأحمر.

الأهلي تعادل وصعد إلى الدور المقبل من منافسات دوري أبطال إفريقيا، كوصيف للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

بغداد اليوم/ بغداد

كشف اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن نظام وأهداف بطولة المنتخبات الأولمبية التي قرر إدراجها على أجندة نشاطاته لعام 2020 الحالي.

وعقد الاتحاد اليوم السبت،( 1 شباط 2020) في فندق كيمبنسكي بالعاصمة الأردنية عمّان وبحضور ممثل عن الكرة

بغداد اليوم/ متابعة

واصل ليفربول سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم السبت،(1 شباط 2020)، على ضيفه ساوثهامبتون، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.

بغداد اليوم

اجتاز ريال مدريد اليوم السبت،(1 شباط 2020) جاره أتلتيكو مدريد بهدف وحيد دون رد، في لقاء جرى على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الـ22 من عمر منافسات الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو،

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