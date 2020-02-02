قيادي كوردي:علاوي “نسخة معدلة” من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

2020/02/02 | 11:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى القيادي في الحزب الديمقراطي، ماجد شنكالي، اليوم السبت، ان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يمثل ’’نسخة معدلة’’، من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.وكتب شنكالي في منشور له […]

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