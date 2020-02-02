الديوانية :احتجاجات على تكليف علاوي

2020/02/02 | 11:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الديوانية، السبت، بأن المئات تظاهروا رافضين تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، معتبرين علاوي بأنه “مرشح الأحزاب”.وأضاف المصدر أن محتجين قطعوا، منذ الصباح، جسر التربية وساحة […]

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