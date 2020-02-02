2020/02/02 | 11:26 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر في الديوانية، السبت، بأن المئات تظاهروا رافضين تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، معتبرين علاوي بأنه “مرشح الأحزاب”.
وأضاف المصدر أن محتجين قطعوا، منذ الصباح، جسر التربية وساحة […]
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وأضاف المصدر أن محتجين قطعوا، منذ الصباح، جسر التربية وساحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية :احتجاجات على تكليف علاوي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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