إلقاء القبض على 7 متهمين بترويج المخدرات في الموصل

2020/02/02 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القاء القبض على سبعة متهمين بترويج وبيع المخدرات جنوبي الموصل.وقالت الوزارة، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة المخدرات تمكنت من خلال المتابعة المستمرة وجمع المعلومات الدقيقة، من القاء القبض على سبعة متهمين من الذين يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات […]

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