الحوثي يدعو الى وقفة تضامنية مع الشعب الصيني

2020/02/02 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، الى وقفة تضامنية مع الشعب الصيني أمام السفارة الصينية في صنعاء.وكتب الحوثي في تغريدة على موقع تويتر: “أدعو الى وقفة تضامن وتعاطف ودعاء بسلامة الشعب الصيني والقضاء على وباء كورونا أمام السفارة الصينية في صنعاء..ويتم وضع باقات الورود من قبل المواطنين أمام باب […]

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