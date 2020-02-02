2020/02/02 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الانتقالية.وقال العطار في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “تكيلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، خطوة للأمام وإيجابية “, دا عيًا رئيس الوزراء الجديد إلى اعطاء الفرصة للخبراء الاقتصاديين للاخذ باستشاراتهم كونهم اصحاب خبرة في الاقتصاد ورسم السياسيات المالية “.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقتصادي: تكيلف علاوي بتشكيل الحكومة خطوة للأمام وإيجابية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقتصادي: تكيلف علاوي بتشكيل الحكومة خطوة للأمام وإيجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).