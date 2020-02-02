2020/02/02 | 11:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الصين عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور “إتش 5 إن 1” المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس “كورونا” المميت الذي وسع انتشاره.وذكرت وزارة الزراعة الصينية، أن هذا الفيروس بدأ بالتفشي من إحدى المزارع في منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ، في مؤسسة لتربية الدجاج وتسمينه، كان فيها 7850

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى مجددا في الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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