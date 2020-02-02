اتحاد بناء الاجسام يقيم بطولة في السليمانية

2020/02/02 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي المركزي لبناء الاجسام عن اقامة بطولة للكروس فيت في محافظة السليمانية .

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