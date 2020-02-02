المئات يغادرون المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من كورونا

2020/02/02 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الأحد، مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس "كورونا" الجديد المستشفيات بعد تعافيهم، وذلك حتى نهاية يوم السبت.

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