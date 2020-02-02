المئات يغادرون المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من فيروس “كورونا” الجديد

2020/02/02 | 11:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “اللجنة الوطنية الصينية للصحة”، الأحد، مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس “كورونا” الجديد المستشفيات بعد تعافيهم، وذلك حتى نهاية يوم السبت.وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن يوم السبت شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، منهم 49 في مقاطعة هوبي.وأعلنت السلطات الصينية الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس “كورونا” […]

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