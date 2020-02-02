هل سيستخدم

2020/02/02 | 11:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

من نائب في أول برلمان عراقي منتخب بعد سقوط نظام صدام حسين، إلى وزير للاتصالات، ثم إلى رئيس للحكومة.

هذه سيرة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، ولكن مراقبين ومحللين يرون أن الأمر ليس بهذه البساطة.



ولن تكون المهمة أمامه سهلة بعد أزمة سياسية واحتجاجات مستمرة تعصف بالبل...

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