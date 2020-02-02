وفاة واصابة 17 شخصا بحوادث سير في السليمانية خلال اسبوع

2020/02/02 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت احصائية رسمية مصرع واصابة 17 شخصا بحوادث سير في محافظة السليمانية خلال اسبوع كامل.

والحوادث وقعت ضمن حدود مديرية مرور السليمانية، وكذلك كرميان، ورابرين، واقضية دوكان، وجمجمال، ودربنديخان.

وسُجل 17 حادث سير اسفر عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة 14 اخرين بجروح خلال الفترة الممدة من 26/1/2020 – 2/2/2020.

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