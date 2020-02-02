الحكيم : صفقة القرن مبنيّة على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد

2020/02/02 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، أن صفقة القرن بين اميركا وإسرائيل ستتسبب بتفاقم مستويات العنف والتظرف في المنطقة.وقال الحكيم خلال ترأسه الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربيّة على المُستوى الوزاريّ لبحث ما يُسمّى (صفقة القرن)، بحسب بيان تلقته “المستقلة”، إن “صفقة القرن مبنيّة على التفاهم والتنسيق مع طرف واحد، وعدم التنسيق مع […]

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