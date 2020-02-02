اكتشاف جديد.. الضوء الأزرق يساعد في علاج ارتجاجات الدماغ

2020/02/02 | 11:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع “arizona” دراسة أجريت في جامعة أريزونا أثبتت أن الضوء الأزرق يساعد على تخفيف المضاعفات التي تحدث خلال العام التالي للإصابة بارتجاج الدماغ متوسط الشدة.ويشتكي المصابون بصدمات قوية في الدماغ من صعوبة التركيز، واضطرابات النوم، وتصل نسبة الشكوى من هذه المضاعفات إلى 50 في المئة من الحالات خلال أول شهر بعد الحادث، وتظل […]

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