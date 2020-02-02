العلوي :توفيق علاوي منغلق وغير جدير بقيادة العراق

2020/02/02 | 11:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدر السياسي العراقي المخضرم، حسن العلوي، الأحد بياناً بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس.وقال العلوي في بيانه، إن “محمد توفيق علاوي شخصية منغلقة، ونصف إسلامي، وليس ليبرالياً”، مبيناً أن “علاوي لديه عداوات، ويبدو صامتاً، وليس جديراً بقيادة العراق خلال الفترة الحالية”، على حد قوله.وأضاف، أن “قرابة محمد توفيق علاوي من زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، لا تؤدي إلى نجاح رئيس الحكومة الجديدة”.ووجه العلوي رسالة لعلاوي قائلاً: “عليك الاعتماد على استشارات من لديهم تجربة بالعملية السياسية”، لافتاً إلى أن “الوزارة ليست ملكك ولا ملكاً لأحد”.ودعا إلى “اختيار وزراء لهم الشرف بالتجربة والنزاهة والوطنية والعروبة العراقية والقومية، بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية، ومن لديك علاقات اقتصادية بهم”.

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