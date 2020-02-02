نائب: حكومة علاوي ستكون بكامل الصلاحيات والعدد ولا تفرق عن سابقاتها

2020/02/02 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الأحد (02 شباط 2020)، عن عدد الوزارات التي ستكون في حكومة محمد توفيق علاوي، والتي كُلف برئاستها يوم أمس.

وقال البخاتي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المؤشرات تقول وتؤكد ان حكومة علاوي، ستكون بنفس الوزارات الحالية، دون اي تقليص فيها، وتكون حكومة طبيعية لها كامل الصلاحيات، حالها كحال الحكومة المستقيلة".

وبين، ان "مهمة حكومة محمد توفيق علاوي، ستكون معالجة الملفات المهمة، على رأسها اقرار موازنة 2020، والانتخابات المبكرة وفرض القانون، وانصاف شهداء وجرحى التظاهرات".

وأشار البخاتي إلى أن"القوى السياسية تنتظر ما يتمكن من تطبيقه رئيس الوزراء المكلف على أرض الواقع، وما سوف يتضمنه برنامجه الحكومي".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بعد ذلك، تعهد علاوي بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

وقال علاوي، في كلمة له: "إذا لم أستطع تنفيذ مطالب الشعب العراقي سوف أنسحب من منصب رئاسة الوزراء وهذا وعد قطعته للعراقيين".

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب في كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، الأحد (02 شباط 2020)، أن اختيار محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، ليس تغييرا بل استنساخ لتجربة عبد المهدي بدقة عالیة.

وقال عبد الله في تغريدة له عبر منصة "تويتر&

بغداد اليوم- البصرة

شهدت محافظة البصرة، الأحد (02 شباط 2020)، مسيرة طلابية حاشدة رفضاً لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة.

وقال مصدر محلي في البصرة، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحافظة شهدت خروج مسيرة طلابية حاشدة رفضاً لتكل

بغداد اليوم- بغداد

أصدر السياسي العراقي المخضرم، حسن العلوي، الأحد (02 شباط 2020)، بياناً بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح يوم أمس.

وقال العلوي في بيانه، إن "محمد توفيق علاوي شخصية منغلقة،

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