تكليف مديرين جديدين لبلدية ومجاري كربلاء

2020/02/02 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أصدر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأحد (02 شباط، 2020) أمرا بتكليف مديرين جديدين لبلدية ودائرة مج...





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