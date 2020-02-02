2020/02/02 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم
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أصدر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأحد (02 شباط، 2020) أمرا بتكليف مديرين جديدين لبلدية ودائرة مج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تكليف مديرين جديدين لبلدية ومجاري كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كربلاء
أصدر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأحد (02 شباط، 2020) أمرا بتكليف مديرين جديدين لبلدية ودائرة مج...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تكليف مديرين جديدين لبلدية ومجاري كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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