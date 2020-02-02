عراقيون يواجهون خطر “كورونا” في الصين وحقوق الانسان تناشد الحكومة العراقية!

2020/02/02 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناشدت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاحد، الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة عراقيين محتجزين منذ أسبوعين في منازلهم بالصين بسبب ’’كورونا’’.وذكرت اللجنة في بيان تلقته “يس عراق”، أنها “تناشد الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة طلبة الدراسات العليا في مدينة ووهان الصينية مصدر فايروس كورونا، بعد مناشدتهم التي وردت بخصوص […]

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