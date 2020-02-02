بالفيديو… مسيرات طلابية في البصرة رافضة لتكليف محمد علاوي

2020/02/02 | 11:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطع فيديو لمسيرات نظمها طلبة ومتظاهري محافظة البصرة، يرددون فيه “مرفوض محمد علاوي..مرفوض”.يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح، قام […]

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