المسيح ؛ العبدُ الصالحُ والنبيُّ العابدُ

2020/02/02 | 11:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية مقدمة تمهيدية : الأنبياء والرسل هم صفوة الله تعالى من البشر في خلقه ، وهم أيضاً المختارون من لدنه الى الناس جميعاً في […]

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