أغنية “في الأحلام” لطيفة التونسية الجديدة 2020

2020/02/02 | 11:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المطربة التونسية لطيفة عن كليب أغنيتها الجديدة “في الأحلام” والتي ستكون واحدة من اغاني البومها الجديد ” أقوى واحدة ” والذي تنوي اطلاقه بشكل كامل خلال العام الحالي 2020.ألبوم لطيفة الجديد “أقوى واحدة”، من المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب.الاغنية الجديدة “في الأحلام” نجحت خلال 48 ساعة […]

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