غوارديولا: سيعتبرونني فاشلاً إن لم أفز بدوري الأبطال مع السيتي

2020/02/02 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق علق الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الموسم الحالي لفريقه ومواجهة اليوم ضد توتنهام في الجولة الـ25 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وقال غوارديولا، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ان “الموسم الماضي كان استثنائيًا لمانشستر سيتي، ولكن الناس ظلوا يقولون لكنكم لم تفوزوا بدوري أبطال أوروبا”.[…]

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