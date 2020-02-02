تجهز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز للشهر المقبل

2020/02/02 | 11:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن تجهيز المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة المحافظات لشهر شباط.وقال بيان للشركة، تلقته، العهد نيوز، ان “هذا التجهيز من اجل ضمان استمرار إنسيابية التوزيع ، حيث جهزت الشركة المولدات السكنية في محافظات ( بغداد – النجف الأشرف – كربلاء المقدسة […]

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