الخالدي: علاوي يحظى بتأييد واسع من ساحات التظاهر

2020/02/02 | 11:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” محمد الخالدي، الأحد، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بتأييد واسع من قبل ساحات لتظاهر، مشيرا إلى أن أكثر من 60 نائباً في البرلمان قدموا اسمه إلى رئيس الجمهورية مباشرة.

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