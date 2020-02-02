قيادي سابق بالتيار الصدري يقترح نقل العاصمة الى مدينة اخرى وعزل

2020/02/02 | 11:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اقترح القيادي السابق في التيار الصدري أسعد الناصري، نقل العاصمة العراقية مؤقتا إلى محافظة أخرى، فيما دعا لعزل "المليشيات" التي تهيمن على الدولة.

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