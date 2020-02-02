انفوغرافيك.. علاوي: أنا مع الشعب الى حكومة كفاءات..

2020/02/02 | 12:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدت حكومة محمد توفيق علاوي بعد مخاض عسير انبثق عنه تكليفه من قبل الرئيس العراقي برهم صالح اثر نتاج توافق بين الكتلتين الأكبر في البرلمان هما "الفتح"...

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