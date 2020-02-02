2020/02/02 | 12:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على ضرورة عودة الدوام الى المدارس ومنع قطع الطرقات.وطالب السيد الصدر في تغريدة له وتابعته وكالة صدى الاعلام “بتشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الى المدارس”، داعياً ” وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب”.وقال السيد الصدر: “أنصح القوات الأمنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر: يجب عودة الدوام الى المدارس ومنع قطع الطرقات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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