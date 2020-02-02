بالصور.. ضبط مضافة طبية لداعش الارهابي في حمرين

2020/02/02 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أفاد مصدر استخباري في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بأنه تم ضبط 5 مضافات لتنظيم داعش في اطراف بحيرة حمرين بينها مايعرف بالمضافة الطبية.وقال المصدر، ان” المفارز الاستخبارية نجحت في ضبط 5 مضافات سرية لتنظيم داعش في اطراف بحيرة حمرين(65كم شمال شرق بعقوبة) بينها مايعرف المضافة الطبية التي تقدم علاجات لارهابيي تنظيم […]

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