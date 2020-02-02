السيد الصدر يدعو إلى تشكيل لجان لإعادة الدوام الرسمي إلى المدارس

2020/02/02 | 12:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، إلى تشكيل لجان لإعادة الدوام الرسمي إلى المدارس.وقال الصدر في تغريدة على موقعه في “تويتر” إنه “حسب توجيهات المرجعية، ووفقا للقواعد السماوية والعقلية..لابد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها”.ووجه القبعات الزرق بـ “التنسيق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، لتشكيل

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