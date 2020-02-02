ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 8 اشخاص

2020/02/02 | 12:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاحد، عن تسجيل ثامن إصابة بفيروس كورونا في ولاية بافاريا جنوبي البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم اكتشاف الفيروس لدى أحد سكان عاصمة ولاية ميونخ يبلغ من العمر 33 عاما، بحسب وسائل اعلام المانية.

يذكر أن عدد المصابين بكورونا خارج الصين يقارب الـ100 شخص في أكثر من 20 دولة في العالم، وأعلن اليوم في الفلبين عن وفاة مواطن صيني مصاب بالفيروس، في أول حالة وفاة ناجمة عن المرض خارج الأراضي الصينية.

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