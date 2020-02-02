الصين تعدم قرابة 18 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور

2020/02/02 | 12:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعدمت السلطات الصينية، اليوم الاحد، قراابة 18 ألف دجاجة، في مقاطعة هونان وسط البلاد، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ" الصينية، اليوم، أن 4 آلاف و500 من الدواجن نفقت في إحدى المزارع بمنطقة شوانغجينغ، جراء إصابتها بالوباء.

وأضافت أن وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أعدمت 17 ألفا و828 من الدواجن الأخرى، في نفس المزرعة تفاديا لانتشار الإنفلونزا.

وبحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، سجلت دول العالم 861 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور، توفي على إثرها 455 شخصا، بين الأعوام 2003-2019.

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