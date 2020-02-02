2020/02/02 | 12:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي سلامة الطلبة العراقيين وعوائلهم الموجودين في مدينة ووهان الصينية متعهداً بإرجاعهم الى البلاد بأقرب وقت.وقال علاوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “عدد الطلبة العراقيين الموجودون في مدينة ووهان الصينية 63 طالباً وعوائلهم معهم” مؤكداً أن “الوزارة باتصال مستمر مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصحة تؤكد سلامة الطلبة العراقيين في ووهان الصينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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