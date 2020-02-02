نفط ميسان تكشف إجراءاتها الصحية للعاملين الصينين بالمواقع النفطية

2020/02/02 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة نفط ميسان اليوم الأحد، عن إجراءاتها الصحية للعاملين الصينين بالمواقع النفطية.

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