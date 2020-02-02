2020/02/02 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت مديرية الموارد المائية في كربلاء المقدسة، اليوم الاحد، عن الانتهاء من تبطين نهر الحسينية بشكل كامل بطول 27 كم.وقال مدير اعلام المديرية علي فاضل، إن “ادارة صيانة مشاريع الري والبزل اكملت المرحلة الاخيرة من تبطين نهر الحسينية بطول 2 كم والتي توقفت في العام 2014 بسبب الازمة المالية التي عصفت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء بشكل كامل من تبطين نهر الحسينية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء بشكل كامل من تبطين نهر الحسينية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).