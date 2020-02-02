بيارق الخير: تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة انتصار لإرادة الجماهير

2020/02/02 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح الشجاعة في تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة انتصارا لإرادة الجماهير.

وقال الخالدي في بيان صحفي، إن تكليف علاوي هي مرحلة مهمة في طريق التغيير والاصلاح والمضي ببناء دولة مؤسسات هدفها الاول خدمة المواطن والوطن بعيدا عن الاجندات والمصالح الخاصة، مشيرا الى الدور الوطني الاستثنائي الذي مارسه النواب المتحررين ممن وقعوا على طلب الترشيح بعد جهود ومشاورات ولقاءات مستمرة مع القوى السياسية الوطنية وتنسيقيات الجماهير المطالبة بالحقوق وانسجاما مع دعوات المرجعية في اختيار شخصية غير جدلية وصولا الى اختيار الشخصية التي حصلت على توافق وقبول سياسي وجماهيري.

وأضاف، أن القوى السياسية مطالبة بدعم محمد توفيق علاوي، والتصويت في منح الثقة لتشكيلته الحكومية، ودعم حكومته في خطواتها الاصلاحية بغية استكمال خطوات العبور بالعراق الى بر الامان و توفير البيئة المناسبة للبناء والاعمار والتصدي للملفات الحيوية والمهمة التي نادت بها ساحات التظاهر.

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