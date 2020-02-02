هيئة النزاهة تضبط مخالفات في معاملات صرف التعويضات في محافظة الأنبار

2020/02/02 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة تمكنها من ضبط مخالفات وتلاعب في معاملات صرف التعويضات في مديرية الشهداء بمحافظة الأنبار.

وأكدت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان أن أعضاء لجنة تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في مكتب تحقيق الأنبار تمكنت من ضبط مخالفات في الإجراءات الأصولية في تنظيم معاملتي صرف التعويضات التي نظمهما موظفي المديرية عبر قيامهم بإدخال قرار مزور باعتبار انه صادر عن لجنة التعويضات في المحافظة ضمن نظام الباركود الخاص بالمديرية، مشيرا الى أن قاضي التحقيق قرر إيقاف صرف المعاملات بعد تنظيم محضر أصولي بالعملية.

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