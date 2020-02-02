الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس كورونا

2020/02/02 | 12:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات الصينية مرسوماً توجيهياً أمرت خلاله بحرث جثث المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وبإجراء المراسم الجنائزية بطريقة محددة، وذلك في إطار جهود احتواء المرض.وجاء في المرسوم الصادر عن كل من اللجنة الوطنية للصحة ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الأمن العام، أن جثث من وافتهم المنية بسبب الإصابة يجب حرقها في موقع مخصص وبالقرب

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