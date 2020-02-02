امريكا تهدد بـ “الفيتو” ضد فلسطين المنددة “بصفقة القرن”

2020/02/02 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي، كيلي كرافت، باستخدام الفيتو في حال طرحت الإدارة الفلسطينية مشروع رفض صفقة القرن داخل المجلس”.وهذه الانباء اتت بعد تأكيدات بوجود نية، لدى الإدارة الفلسطينية للمضي نحو الجمعية العمومية للأمم المتحدة في حال تم استخدام الفيتو لمعرفة قبوله بين 193 دولة.

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