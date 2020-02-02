المنتجات النفطية تجهز المولدات بحصصها المخصصة من زيت الغاز لشهر شباط

2020/02/02 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، عن تجهيز المولدات السكنية ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لكافة المحافظات لشهر شباط لضمان استمرار إنسيابية التوزيع.وقالت الشركة في بيان لها، إنها "جهزت الشركة المولدات السكنية في محافظات ( بغداد - النجف الأشرف – كربلاء المقدسة - البصرة – ميسان - ذي قار، المثنى - الديوانية - بابل - ديالى - واسط - كركوك) بـ (10) لتر لكل kva من زيت الغاز وبالسعر الرسمي".وكشف طالب، عن "تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات بكمية (5) لتر لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ (700) دينار / لتر فيما جُهزت مولدات دوائر الدولة بـ (5) لتر أيضاً لكل kva بالسعر الرسمي".وأفصح مدير هيأة التجهيز في شركة التوزيع، عن "تجهيز الأقضية والنواحي في محافظات المنطقة الغربية ( نينوى ، صلاح الدين والأنبار) بـ (15) لتر لكل kva من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية ، و(10) لتر لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل (15) ساعة فما دون كهرباء وطنية ، و(5) لتر لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل ( 16 فأعلى) ساعة كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي ، في حين سيتم تجهيز مولدات دوائر الدولة بـ (10) لتر من زيت الغاز لكل بالسعر الرسمي للمواقع التي لا يوجد فيها كهرباء وطنية وحسب الضوابط أما فيما يتعلق بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز بـ (5) لتر لكل kva".وأكد مدير الهيأة، ان "عملية التجهيز تكون حسب الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه المولدات وتجهيزها للمناطق المذكورة بالطاقة الكهربائية اللازمة فيما تم تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط في هذه المحافظات بـ (5) لتر لكل kva وبالسعر التجاري".مشيرا إلى، أن "المولدات السكنية الخاضعة الى نظام الخصخصة في محافظة بغداد فمن المقرر تجهيزها بـ (5) لتر لكل kva من منتوج زيت الغاز لشهر شباط وبالسعر الرسمي لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة".

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