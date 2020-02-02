صفحة مقربة من الصدر تعلن استثناء الناصرية من ’’الزحف’’ إلى بغداد

2020/02/02 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (02 شباط 2020)، استثناء مدينة الناصرية ...





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