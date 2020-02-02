2020/02/02 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر حكومي من محافظة ديالى، الأحد (02 شباط 2020)، عن توقف عملية البحث عن مختطفي قره تبه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توقف عمليات البحث عن 6 أشخاص اختطفهم داعش في ديالى بعد 3 أيام من التفتيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
كشف مصدر حكومي من محافظة ديالى، الأحد (02 شباط 2020)، عن توقف عملية البحث عن مختطفي قره تبه ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توقف عمليات البحث عن 6 أشخاص اختطفهم داعش في ديالى بعد 3 أيام من التفتيش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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