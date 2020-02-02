توقف عمليات البحث عن 6 أشخاص اختطفهم داعش في ديالى بعد 3 أيام من التفتيش

2020/02/02 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي من محافظة ديالى، الأحد (02 شباط 2020)، عن توقف عملية البحث عن مختطفي قره تبه ...





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